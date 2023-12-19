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Никита Михалков заявил, что работы Рязанова — не кино

Режиссер Никита Михалков заявил, что для него работы Рязанова — не кино

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Максим Блинов/РИА Новости

Режиссер Никита Михалков заявил, что не считает работы Эльдара Рязанова кино. Своим мнением постановщик поделился в YouTube-интервью Надежде Стрелец.

«Я не могу назвать кинематограф Рязанова кино. Для меня это не кино», — заявил Михалков.

Режиссер назвал хорошими фильмы Эльдара Рязанова с точки зрения драматургии, поэтому их «хорошо и весело смотреть».

«Но кино это другое. Это живая вещь. <...> Дыхание и музыка», — отметил постановщик.

Михалков пояснил, что ленты, подобные тем, что делал Эльдар Рязанов, должны быть в кинематографе. Он заявил, что считает лучшей картиной постановщика комедию «Ирония судьбы, или С легким паром!» — в ней, подчеркнул Михалков, совпало все: и драматургия, и хорошее исполнительское мастерство.

Чуть позднее, но в том же интервью, Никита Михалков привел пример фильма, который, по его мнению, можно назвать кино. Им оказалась работа режиссера Анны Меликян «Чувства Анны». Драма рассказывает о простой работнице пермской шоколадной фабрики, которая начинает слышать голоса внеземных цивилизаций.

Ранее сообщалось, что Орбакайте и Валерия спели на французском для новогоднего фильма «Я тебя люблю — Je t'aime».

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