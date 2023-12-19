Акунин об обысках в публикующем его книги издательстве: «Это только начало»

Писатель Борис Акунин (внесен в перечень террористов и экстремистов) считает, что обыски пройдут не только в московском издательстве «Захаров». Своим мнением автор поделился в Telegram-канале.

«Думаю, это только начало. Наверняка придут и в другие издательства, выпускавшие мои книги. В многочисленные театры, ставившие спектакли. В книжные магазины, продававшие мои книги. В библиотеки. И, конечно, в студии, снимавшие кино, потому что из всех искусств оно является важнейшим», — заявил Акунин.

Он вспомнил, что в одном из фильмов по его книге снимался нынешний президент Украины Владимир Зеленский.

«Очень тревожно за Владимира Машкова («Статский советник»), Дмитрия Певцова («Турецкий гамбит»), за Яндекс, только что выпустивший сериал «Азазель». За Константина Эрнста просто страшно. А страшнее всего за пособника Никиту Михалкова, заработавшего на моих экранизациях больше всего денег и неизвестно на что их потратившего», — подытожил писатель.

Недавно выпускающее книги Бориса Акунина издательство «Захаров» сообщило об обысках. В разговоре с изданием RTVI представитель «Захарова» подтвердил, что обыск связан с книгами Акунина.

18 декабря сообщалось, что писателя признали в России террористом и экстремистом. Кроме того, в отношении него завели уголовное дело по статье о публичном оправдании терроризма и распространении заведомо ложной информации о действиях Вооруженных сил РФ, его собираются объявить в розыск.

Ранее Даня Милохин вновь заговорил о возвращении в Москву.