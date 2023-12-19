Основатель Pink Floyd заявил, что артистам опасно выступать по российскому ТВ

Лидер и один из основателей рок-группы Pink Floyd Роджер Уотерс заявил, что выступления на российском телевидении угрожают другим западным знаменитостям — их могут лишить возможности реализовывать другие собственные проекты. Об этом он заявил в эфире телеканала «Россия 1».

«Русские наши друзья, все наши друзья, нужно отойти от пропаганды тех, кто разжигает войну. Война — это выгодное дело, они (разжигатели. — «Газета.Ru») работают на чью-то выгоду, пытаются кого-то обогатить, на войне наживаются огромные миллионы. Это все ужасно. Поэтому я так рад, что могу выступить на российском телевидении и высказать свою точку зрения», — заявил Уотерс.

Он пояснил, что его знакомые отговаривали от общения с российскими СМИ из-за риска потерять возможность выступать в западных СМИ и на концертных площадках.

До этого британский музыкант, один из основателей рок-группы Pink Floyd Роджер Уотерс допустил возможность своего переезда в Россию.

Ранее фанаты ушли с концерта Уотерса после 20-минутной беседы об утке.