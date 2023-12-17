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Лада Дэнс вспомнила, как на нее молились во время работы в ресторане

Певица Лада Дэнс рассказала, что выступала в ресторане в молодости

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Белоусов Владимир

Певица Лада Дэнс призналась в шоу «Привет, Андрей!», что на первом курсе университета начала работать в ресторане.

Дэнс четыре года пела в заведении. Она исполняла песни в различном жанре. В ее репертуаре были композиции Modern Talking, Виктора Салтыкова и Виктора Цоя.

«Я почему-то ломала язык (во время пения). Думала, это будет очень модно. <…> Мы очень хотели быть такими фирменными. Ресторан был такой немного затухающий. Пришла я, а там такие дядьки, им ничего не надо», — вспомнила исполнительница.

По словам Дэнс, гости ресторана называли ее «новой певичкой», что ее «дико бесило». Однако к артистке относились хорошо.

«На меня все молились. Пылинки сдували. Кормили котлетами. Я растолстела там буквально через три месяца», — вспомнила певица.

В ноябре Дэнс заявила, что масштаб русофобии на Западе сильно преувеличен. Исполнительница призналась, что никогда не сталкивалась с этим явлением лично, хотя ездила за границу и развивала там бизнес. Артистка вспомнила, как ее уговаривали не вести коммерческие дела в Прибалтике из-за «массы русофобов». Однако на деле звезда ничего такого не заметила.

Ранее стало известно, что Лада Дэнс задолжала налоговой службе почти миллион рублей.

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