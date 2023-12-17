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Умер режиссер Отар Иоселиани

Умер кинорежиссер Отар Иоселиани

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Михаил Фомичев/РИА Новости

В возрасте 89 лет умер советский, грузинский, французский кинорежиссер Отар Иоселиани. Об этом сообщил фотограф и журналист Юрий Рост в Telegram-канале.

«Ушел Отар Иоселиани — великий кинорежиссер, потрясающий человек и мой ближайший друг», — написал он.

Отар Иоселиани родился 2 февраля 1934 года в Тбилиси. Учился на механико-математическом факультете МГУ. В 1965 году окончил режиссерский факультет ВГИКа.

Режиссер создал кинокартины «Листопад», «Жил певчий дрозд» и «Пастораль», которые были отмечены международными наградами, включая приз ФИПРЕССИ.

С начала 1980-х годов Отар Иоселиани начал работать во Франции, где снял несколько документальных и полнометражных картин.

В 1984 году Иоселиани стал Народным артистом Грузинской ССР. Трижды отмечался специальным призом жюри на Венецианском кинофестивале, получал «Серебряного медведя», дважды премию «Ника», а также ряд других наград.

Ранее умер актер из сериалов «Клиника» и «Офис» Джек Аксельрод.

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