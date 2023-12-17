Феликс Царикати о первом браке Юлии Началовой: «Как гнобил ее этот Ланской»

Певец Феликс Царикати возмутился в программе «Секрет на миллион» поведением первого супруга Юлии Началовой музыканта Дмитрия Ланского.

«Как ее гнобил этот Ланской. Говорил: «Худей, худей». Я никогда в жизни такого не скажу. Как можно матери своего ребенка сказать: «Худей!» — посетовал Царикати.

Он признался, что его супруга Залина также набрала вес после родов. Женщина не может сбросить лишние килограммы, но супруг не упрекает ее за это.

Издание «СтарХит» подчеркивает, что и сама Началова рассказывала о негативном отношении Ланского к лишнему весу. Она признавалась, что в один момент сбросила 25 кг за коротких период, что привело к плачевным последствиям.

«Я вообще все перестала есть, просто пила воду, а потом и воду организм перестал воспринимать. И стала себя очень плохо чувствовать», — рассказывала Началова.

Сам Ланской, в свою очередь, отрицал, что его поведение могло спровоцировать появлении у Началовой анорексии. Он говорил, что никогда не заставлял бывшую супругу худеть и назвал подобные слухи выдумкой пиар-менеджера артистки.

Ранее брат Никиты Джигурды рассказал, как воспитал детей своей супруги.