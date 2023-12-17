Гузеева о выступлении Соседова: «Это точно не даст заснуть»

Телеведущая Лариса Гузеева прокомментировала в своих соцсетях выступление музыкального критика Сергея Соседова на шоу «Суперстар!».

«Это, конечно, не то, чем я хотела закончить сегодняшний день. Но это точно не даст мне возможности заснуть. Видела я в своей жизни теперь все. О боже! Простите, если и вам перебила сон», — призналась звезда.

Соседов выступил на шоу с номером на композицию «Одиночество сердец». После этого телеведущая Лера Кудрявцева похвалила Соседова за сам номер, сравнив его с детской сказкой. При этом Кудрявцева посоветовала Соседову «больше никогда не петь», с ней согласилась и певица Наташа Королева.

Артистка Лолита Милявская, в свою очередь, заявила, что критику представился шанс прочувствовать эмоции певцов:

«Слушай внимательно: «Песня ужасная, слабая. Спета безобразно, там петь нечего. Я не понимаю, вы сравните это с гармонией Александры Николаевны Пахмутовой. Это какая-то шняга». Ну как тебе?» — передает слова Лолиты The Voice.

Недавно Соседов рассказал, как отреагировал на замену Пригожиным в белорусском шоу.

Ранее Ольга Бузова ответила на критику своего вокала.