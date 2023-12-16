Жерар Депардье передал свой орден Почетного легиона министру культуры

Актер Жерар Депардье после обвинений в оскорбительном общении с женщинами заявил, что передает свой орден Почетного легиона в распоряжение министра культуры Франции Римы Абдул-Малак, сообщает ТАСС, ссылаясь на AFP.

Адвокаты артиста Беатрис Гайсманн Ашиль и Кристиан Сен-Пале пояснили, что на этот шаг артист пошел после того, как министр культуры Римы Абдул-Малак заявила, что Совет ордена инициирует дисциплинарную процедуру на фоне обвинений Жерара Депардье в непристойных замечаниях и домогательствах женщин.

Правозащитники Депардье упрекнули министра культуры, что ее высказывания могут быть «еще одним ударом по уже умирающей презумпции невиновности». По словам адвокатов, Депардье подвергается масштабной травле, которую Рима Абдул-Малак должна пресекать.

До этого министр культуры Франции Рима Абдул Малак заявила, что актера могут лишить высшей награды Франции — ордена Почетного легиона. Депардье получил ее в 1996 году от бывшего президента Франции Жака Ширака.

14 декабря стало известно, что Депардье лишили Ордена Квебека за унизительные слова о женщинах.

Ранее главной звездой 2023 года назвали актера из «Мандалорца» Педро Паскаля.