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Боярский рассказал, как оберегал честь Абдулова на съемках «Трех мушкетеров»

Актер Боярский признался, что на съемках «Трех мушкетеров» охранял Алферову

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Одесская киностудия

Актер Михаил Боярский рассказал, как на съемках фильма «Д'Артаньян и три мушкетера» охранял актрису Ирину Алферову. Об этом 73-летний артист рассказал в программе «Судьба человека» на канале «Россия 1».

«Я был на посту, никому не позволял подходить к Ирине, оберегал честь Сашки Абдулова. У меня по сценарию есть поцелуй с ней…» — сказал он.

По словам Боярского, Алферова была скромным человеком.

«Мужчины прибегали на площадку, чтобы посмотреть на Ирочку, а рядом стоял я и охранял ее. Один все-таки прорвался: понесся к камере, где стояла Ира, и изо всей силы поцеловал ее в губы», — вспомнил он.

Боярский уточнил, что попросил отпустить мужчину с согласия Алферовой, потому что понял причину его поступка.

«Я не зарядил хаму по физиономии, потому что сам так хотел сделать», — посмеялся он.

Накануне супруга актера Михаила Боярского актриса Лариса Луппиан опровергла сообщения о своей госпитализации.

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