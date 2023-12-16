Седьмая жена Саруханова ответила на слухи о причинах развода с певцом

Седьмая жена певца Игоря Саруханова, дизайнер Леся Садовская, ответила на слухи о причинах развода с мужем. Ее цитирует «СтарХит».

Сам 67-летний Саруханов, который ради жены на 30 лет моложе привел себя в форму и изменил прическу, утверждал, что брак распался из-за ее ревности.

«Это самая смешная ложь, которую я когда-либо слышала. Но, как говорила Раневская: «Перебивать жалко — человек же старается». Конечно, причина в другом, но это я оставлю для самых близких», — сказала она.

Садовская заявила, что может только поблагодарить Игоря за все хорошее.

«За урок, который нам дан обоим, отпустить плохое и пожелать ему и себе уже, наконец-то, после трех и семи браков стать мудрее», — сказала она.

Женщина планирует поменять фамилию с Сарухановой на девичью — Садовскую.

Пара официально оформила отношения 26 декабря 2022 года, но союз продержался недолго.

Накануне Саруханов признался, что дружит с бывшей женой и ее новым мужем. Артист планирует отпраздновать Новый год с ними и детьми.

Ранее автор «Дневника хача» Амиран Сардаров рассказал о роли мечты.