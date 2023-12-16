Полк РВСН получил новые ракеты

Полк Ракетный войск стратегического назначения (РВСН) под Оренбургом получил новые ракеты «Авангард». Об этом сообщает Министерство обороны России.

«В Оренбургской области в преддверии дня РВСН завершены работы по перевооружению очередного полка Ясненского соединения PBCH на ракетный комплекс шахтного базирования «Авангард», — заявили в российском оборонном ведомстве.

В Минобороны добавили, что кроме ракет была модернизирована инфраструктура позиционного района — в том числе места для подготовки дежурных смен, несения боевого дежурства и отдыха личного состава.

До этого командующий войсками РВСН Вооруженных сил России генерал-полковник Сергей Каракаев заявил, что мобильные комплексы РВСН собираются вооружить гиперзвуковыми маневрирующими блоками.

На вооружении ракетных войск стратегического назначения (РВСН), обладающих 60% от всей ядерной триады РФ, состоит свыше 400 развернутых пусковых установок и более 1000 боевых блоков.

Ранее Путин оценил возможность применения ядерного оружия против России.