Елена Ваенга потеряла сознание в театре

Певица Елена Ваенга (настоящее имя Елена Хрулева) потеряла сознание в театре на Малой Бронной. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, 46-летняя Ваенга пришла на спектакль «Слава. Молодость» Константина Богомолова. Врачи оказали ей первую помощь.

В октябре Ваенга публично обратилась к учителям, которые не бросили ее.

«Спасибо моим учителям за мою жизнь. Я была очень сложным, непослушным, порой неблагодарным учеником, но меня учили…Не бросали, верили и учили. Тысячу раз спасибо. Здоровья, долголетия и благодарных учеников», — написала артистка, которая ходила в школу в Североморске.

Накануне известный российский кинооператор, актер и режиссер клипов Максим Осадчий был госпитализирован в Москве.

СМИ сообщали, что 58-летний Осадчий почувствовал себя плохо в ночь на 15 декабря. Врачам скорой помощи он пожаловался на проблемы с давлением и потерю сознания.

Ранее актера Анатолия Белого признали иноагентом.