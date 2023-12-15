Молодой певец умер на сцене во время выступления

Бразильский молодой певец Педро Энрике умер во время концерта в одном из штатов Бразилии. Видео последнего выступления 30-летнего артиста опубликовано в социальной сети X (бывший Twitter).

На мероприятии в городе Фейра-де-Сантана Энрике исполнял песню «Vai Ser Tao Lindo», что в переводе с португальского обозначает «Это будет так красиво».

Исполнитель потерял равновесие и упал на сцене, после чего его оперативно доставили в больницу, где врачи констатировали смерть от обширного сердечного приступа.

Педро Энрике выступал в жанре бразильского госпела и исполнял христианскую музыку.

В среду умер основатель «Фонтанки» и сценарист «Бандитского Петербурга» Андрей Константинов.

По словам коллег Константинова, он скончался у себя дома утром 13 декабря. Уточняется, что в последний год своей жизни журналист страдал от тяжелой и неизлечимой болезни. О дате и месте похорон журналисты пообещали сообщить отдельно.

Ранее умер актер сериалов «Доктор Хаус» и «Бруклин 9-9» Андре Брауэр.