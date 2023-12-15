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Фанатку Гуфа госпитализировали с переломом костей лица после концерта рэпера

Shot: полиция проводит проверку концерта Гуфа на фоне госпитализации зрительницы

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Владимир/РИА Новости

МВД России проводит проверку выступления рэпера Гуфа (настоящее имя — Алексей Долматов) на фоне госпитализации фанатки с черепно-мозговой травмой и переломом костей лица. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

Инцидент произошел во время концерта. Неизвестный мужчина напал на 30-летнюю женщину из Хабаровска. Изначально зрительница и мужчина просто конфликтовали, а затем она решила заснять поведение оппонента на камеру — после этого мужчина ударил ее и разбил телефон.

Сейчас девушка находится в столичной больнице им. Иноземцева. Ей диагностировали сотрясение, закрытую черепно-мозговую травму и перелом скуловой кости. Полиция разыскивает нападавшего.

Накануне сообщалось, что Гуф отыграл концерт в Москве, который был под угрозой срыва. На мероприятии Долматов признался, что концерт произошел «спонтанно» — на нем рэпер исполнил композиции из нового альбома, посвященные периоду разрыва отношений с Юлией Королевой.

Во время концерта Долматов также вспомнил о своей сестре, которая была против выступления рэпера. Он публично передразнил девушку и назвал ее «бедной-несчастной сестрой».

Ранее звезду сериала «Закрытая школа» госпитализировали.

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