Дмитрий Колдун вспомнил, как Киркоров угощал журналистов водкой с его фамилией

Певец Филипп Киркоров привлекал журналистов именной водкой «Колдун» на «Евровидении» 2007 года. Об этом NEWS.ru рассказал певец Дмитрий Колдун, который в том году выступал под опекой старшего коллеги.

«[Киркоров] занимался полностью, абсолютно всем, начиная от песни, аранжировки, заканчивая костюмами, доставкой, мерчем всевозможным, включая алкоголь, который входил в состав нашего промопакета. Водка «Колдун» была доставлена частным самолетом, который, по рассказам Филиппа, еле взлетел — настолько он был загружен», — вспомнил Колдун.

Музыкант отметил, что фирменная водка имела большое значение для журналистов: Киркоров при помощи такой PR-акции привлекал внимание СМИ к Колдуну на утренних конференциях, которые пресса обычно пропускала. При этом Колдун добавил, что Киркоров так сильно пытался помочь ему добиться успеха на «Евровидении», что спал меньше, чем любой другой член команды группы поддержки артиста.

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