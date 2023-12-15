Стало известно о последнем романе Ивлеевой с известным режиссером

Блогер Наталья Гасанханова на шоу «Злые языки» на RuTube рассказала о романе блогера Насти Ивлеевой и режиссера Александра Молочникова.

«После Молочникова у нее никого не было. По поводу Ивлеевой — я была у нее в шоу. Я могла задать ей только один вопрос. Я говорю: «Что тебя связывает с Александром Молочниковым?» И она говорит: «Мы дружим». Но там все всем было понятно. Я знаю, что у них были какие-то отношения», — рассказала Гасанханова.

Гасанханова добавила, что после Молочникова у Ивлеевой не было отношений. Блогер также добавила, что бывший муж Екатерины Варнавы также состоял в отношениях с моделью Аленой Водонаевой.

В ноябре 2022 года Ивлеева снялась в главной роли в сериале Молочникова «Монастырь». По сюжету «Монастыря» героиня Ивлеевой — тусовщица Маша отдыхает в Эмиратах, где ни в чем себе не отказывает, — в том числе в связи с подругой Ангелиной и еще парой случайных знакомых. Видео с их оргией сливают в интернет, и в результате девушка впадает в немилость к мужу Ангелины Николаю, который объявляет на нее охоту.

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