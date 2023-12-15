Погребняк призналась в новом романе: «Есть человек, который делает меня счастливой»

Блогерша Мария Погребняк намекнула, что проведет новогоднюю ночь с новым возлюбленным. Ее слова передает издание Woman.ru.

«Рядом со мной есть такой человек, который каждый день делает меня счастливой. Мы вместе будем встречать Новый год. Знаете, как встретишь, так и проведешь», — отметила модель.

При этом девушка не стала раскрывать имя нового избранника.

«После полуночи поеду к друзьям за город. А на Рождество полетим с детьми на море. Потихоньку новогоднее настроение уже появляется, елку мы поставили, но еще не нарядили. Запланировали это сделать в ближайшие дни, возможно на выходных», — добавила блогерша.

Мария Погребняк была замужем за футболистом Павлом Погребняком восемь лет. Весной 2023 года появились слухи, что Мария рассталась с мужем из-за его измен: пока девушка находилась на съемках шоу «Звезды в Африке», спортсмена видели в клубах Москвы в окружении разных девушек. При этом никто из супругов не подтверждал и не опровергал эту информацию.

7 сентября 2023 года Преображенский районный суд Москвы официально расторг брак пары. У них трое детей. Сейчас их старшему мальчику Артему 16 лет, среднему Павлу 14 лет, а младшему Алексею 12 лет.

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