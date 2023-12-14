Дмитрий Колдун вспомнил, как делил с участниками «Фабрики звезд» бутылку алкоголя

Певец Дмитрий Колдун признался в беседе с News.ru, что участники шестого сезона шоу «Фабрика звезд» пили алкоголь, несмотря на запрет.

По словам Колдуна, кто-то постоянно приносил им спиртное. К примеру, врач, который лечил участников, часто давал героям программы бутылку алкоголя, которую они делили вместе.

«И с каждым разом нас оставалось все меньше и меньше на проекте, сначала мы ее делили на восьмерых, потом на семерых, потом нас пятеро уже осталось», — поделился исполнитель.

Колдун заявил, что с каждым днем на проекте становилось «веселее» из-за спиртного. По словам певца, ему было «по кайфу» держаться до финала.

Дмитрий Колдун является победителем шестого сезона «Фабрики звезд». В 2007 году он представлял Белоруссию на конкурсе «Евровидение».

В ноябре Колдун признался, что ему не заплатили обещанные продюсером Виктором Дробышем 100 тысяч рублей.

В 2006 году продюсер Виктор Дробыш пообещал пятерым финалистам «Фабрики звезд» по 100 тысяч рублей после конца программы. При этом Колдун отметил, что подаренная ему коллекционная гитара до сих пор верно служит ему.

Ранее Дмитрий Колдун рассказал о встрече с президентом Лукашенко после «Евровидения».