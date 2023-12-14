Мария Машкова пожаловалась на жизнь в США

Актриса Мария Машкова заявила, что изначально не собиралась оставаться навсегда в США. Об этом она рассказала в интервью YouTube-каналу GALBEN.

«Конечно, я хотела вернуться в Россию и жить там. В Америке я очень устала. Эмоционально», — отметила девушка.

По словам Машковой, в США много налогов и более высокие цены, например, на косметологию.

«Знаешь, какой у меня был косметолог в России? Отличный. Всех потеряла. За день могу заработать десятки тысяч долларов, но не всегда. Потом раздать все агентам, менеджерам. А счета там какие? Один телефон сколько стоит и проживание», — заявила актриса.

Машкова добавила, что большая часть зарплаты уходит на аренду квартиры в хорошем районе Лос-Анджелеса. Артистка пояснила, что они с мужем выбрали именно этот район, так как там есть бесплатная школа для детей. Однако Машкова добавила, что в США начинающие актеры получают гораздо больше, чем в России.

«Могу сказать, что я как начинающая [актриса] получаю в Америке как вообще не начинающая в России», – подчеркнула Машкова.

10 ноября стало известно, что Машкова получила гражданство США. Девушка замужем за пианистом Александром Слободяником. Звезда сериала «Не родись красивой» растит двоих детей от музыканта: 13-летнюю Стефанию и 11-летнюю Александру. Актриса уже несколько лет живет с семьей в США, но она прилетала в Россию ради съемок.

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