Люся Чеботина рассказала, чем выделяется среди других российских артистов

Певица Люся Чеботина в разговоре со «Звуком Медиа» заявила, что положительно выделяется среди других артистов тем, что всегда самостоятельно пишет тексты своих песен.

«Самое главное, что меня отличает от других исполнителей, это умение писать музыку самостоятельно, включая тексты, мелодии и даже продакшен. В основном у нас в шоу-бизнесе артисты покупают треки», — отметила Чеботина.

Среди других коллег, которые также пишут песни самостоятельно, она выделила певицу Мари Краймбрери.

Незадолго до этого Люся Чеботина назвала тренд на русскую моду одним из главных факторов, почему песня Кати Лель «Мой мармеладный» стала так популярна на Западе. Чеботина вспомнила скандал с собой, когда в социальных сетях ее раскритиковали за ношение одежды из натурального меха. Артистка отметила, что во флешмобе с композицией «Мой мармеладный» иностранцы тоже носят подобные изделия.

Ранее Сергей Лазарев публично оскорбил Тодоренко и Киркорова.