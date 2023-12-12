Актриса Дрожжина стала весить меньше 40 килограммов

Актриса, фигурантка дела о хищении имущества семьи актера Алексея Баталова Наталия Дрожжина стала весить меньше 40 килограммов. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

Источник канала утверждает, что у Дрожжиной обострились проблемы с внутренними органами, сейчас врачи пытаются спасти ее.

Причина проблем со здоровьем кроется, уточняет канал, в сильном стрессе, который 75-летняя артистка пережила за последний год. Сейчас Дрожжина оформляет инвалидность.

26 мая 2023 года Дрожжина получила четыре года колонии условно по делу о хищении имущества семьи Алексея Баталова. Ее супругу, юристу Михаилу Цивину, дали пять лет в колонии общего режима.

Разбирательства с недвижимостью советского актера Алексея Баталова начались еще в октябре 2019 года. Дрожжина и Цивин были задержаны. Актриса утверждала, что доверенность на управление имуществом на нее хотели оформить и сам Баталов, и его супруга Гитана Леонтенко. Леонтенко уверена, что была введена мошенниками в заблуждение при подписании документов. Вину обвиняемые не признавали.

В конце ноября сообщалось, что у Дрожжиной парализовало лицо после инфаркта, она практически не говорит и ей тяжело есть. Тогда она весила 41 килограмм. Актриса также жаловалась на одышку, головокружения и быструю утомляемость.

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