Нобелевский лауреат по литературе сделал описку в слове «литература»

Лауреат Нобелевской премии по литературе 2023 года, норвежский писатель Юн Фоссе сделал описку в слове «литература». Об этом сообщает ТАСС.

Фоссе написал в слове одно «т» вместо удвоенного (litteratur), когда подписывал стул в ресторане Нобелевского музея. Традиционную для нобелевских торжеств в Стокгольме подпись до него ставила на стуле лауреатка премии 2022 года — французская писательница Анни Эрно.

По словам Фоссе, ошибку он сделал из-за спешки.

«Конечно же, я знаю, как пишется «литература» по-норвежски — возможно, немного сбила с толку английская орфография (literature). Но и с этим я вполне смогу жить», — написал Фоссе в своем ответе изданию.

Премию Юну Фоссе вручили с формулировкой «за новаторские пьесы и прозу, которые позволяют высказать неизъяснимое».

Фоссе — автор 40 книг в различных жанрах, переведенных на столько же языков. Его пьесы были поставлены в Европе около 800 раз.

Накануне в норвежской столице состоялось вручение Нобелевской премии мира за 2023 год, лауреатом стала иранская правозащитница Наргес Мохаммади.

Ранее в Мариинском театре открыли кабинет имени Юрия Темирканова.