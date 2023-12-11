Крис Рок отказался вести «Золотой глобус»

Американский комик Крис Рок и несколько его коллег-шоуменов отказались вести церемонию «Золотой глобус» 7 января 2024 года. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на собственный источник.

«Крис Рок, который уже дважды вел «Оскар», стал одним из тех, кто отказался от предложения вести церемонию 7 января», — рассказали на канале.

Также, сообщил канал, церемонию отказались вести американская актриса и стендаперша Эли Вонг («Грызня») и ведущие подкаста «SmartLess» Джейсон Бейтман, Шон Хейс и канадский актер Уилл Арнетт.

В марте 2022 года во время церемонии вручения премии «Оскар» Уилл Смит ударил Рока по лицу за шутку об алопеции супруги Смита Джады. Спустя почти год Рок заявил, что ему больно до сих пор.

Накануне Джада Пинкетт-Смит призналась, что знаменитый инцидент на «Оскаре», когда ее супруг Уилл Смит ударил комика Криса Рока, помог спасти их брак.

«Я называю это «святой пощечиной», поскольку после нее произошло так много позитивного», — сказала Джада Пинкетт-Смит.

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