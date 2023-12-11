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Анна Михалкова назвала отечественную альтернативу западным супергероям

Актриса Анна Михалкова назвала дядю Степу супергероем с гигантским ростом

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Телеканал «ТНТ»

Актриса Анна Михалкова выразила мнение, что герой детских сказок дядя Степа является отечественным супергероем из-за своего гигантского роста. Об этом пишет aif.ru.

«В общем-то, дядя Степа – это супергерой, который уже придуман, он обладает гигантским ростом. И это хороший момент напомнить детям и аудитории, что нам есть, чем гордиться, нам есть, что показать, есть, что вписать в современность. Мне кажется, что дядя Степа актуален как никогда», — заявила Михалкова.

Она рассказала об этом на презентации детского музыкального представления «Дядя Степа «Говорят: под Новый год...». Выход постановки приурочили к 110-летию со дня рождения драматурга Сергея Михалкова, который приходится актрисе дедом. Для спектакля использовали восемь произведений автора о дяде Степе: ему предстоит борьба со злодеем Звездопадовым, который хочет разрушить планы главного героя. Их роли в постановке сыграют Никита Языков и Георгий Перадзе.

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