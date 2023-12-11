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Экс-супруга Михаила Ефремова попросила у него денег на усыпление кошек

Актриса Качалина потребовала у находящегося в колонии Ефремова деньги на усыпление кошек

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Галина Кмит/РИА Новости

Экс-супруга актера Михаила Ефремова актриса Ксения Качалова попросила у бывшего мужа деньги на усыпление своих кошек. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

Качалина утверждает, что голодает из-за животных, которые бесконтрольно плодятся. Избавиться от животных она хочет гуманным способом и потому просит деньги у Ефремова, находящегося в белгородской колонии после ДТП с трагическим исходом.

52-летняя Ксения Качалина — мать дочери Ефремова Анны-Марии, с актером они были женаты около пяти лет и в начале 2000-х развелись. Сейчас Качалина живет в одиночестве в двухкомнатной квартире в центре Москвы.

8 июля 2020 года Ефремов, находясь в состоянии опьянения, выехал на встречную полосу в центре Москвы за рулем своего внедорожника. Водитель встречной машины, курьер Сергей Захаров, был госпитализирован — но врачам не удалось его спасти. Суд приговорил артиста к 7,5 годам колонии. Ефремов отбывает наказание в исправительной колонии №4 в Белгородской области.

Накануне с ведущей затворнический образ жизни Качалиной смог связаться пранкер Сорян.

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