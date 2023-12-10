Продюсер Пригожин был госпитализирован

Директор продюсерского центра и первый ассистент Иосифа Пригожина Станислав Калинкин сообщал РИА Новости, что продюсер был внепланово госпитализирован.

«Это внеплановая госпитализация. Причины мне пока неизвестны», — рассказал он.

Сам Пригожин заявил, что ему не удобно разговаривать, так как ему должны вот-вот поставить капельницу.

До этого певица Татьяна Буланова высказала мнение, что брак с Иосифом Пригожиным негативно отразился на карьере Валерии как исполнительницы.

Валерия и Иосиф Пригожин поженились в 2004 году. Продюсер рассказывал, что влюбился в исполнительницу с первого взгляда. Однако артистка не сразу увидела в нем потенциального возлюбленного. Певица заявляла, что Пригожин покорил ее сердце заботой и вниманием.

2 декабря Пригожин рассказал, как они с Валерией встретят Новый год.

Ранее в Госдуме призвали ввести ограничение для артистов с антироссийской позицией.