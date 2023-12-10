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Ляйсан Утяшева раскрыла причину ссор с Павлом Волей

Телеведущая Утяшева призналась, что Воля злится на нее из-за любви к шоппингу

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Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Телеведущая и спортсменка Ляйсан Утяшева призналась, что любит шоппинг, поэтому часто покупает себе самостоятельно платья и другую красивую одежду. Слова Утяшевой передает The Voice.

«И Пашка злится, на самом деле. Он говорит: «Ляся, я хотел тебе сделать приятное, а ты сама раньше поезда бежишь», — отметила звезда.

По словам Утяшевой, сейчас Воля уже выбирает ей подарки через стилиста телеведущей Надину — он просит не пускать гимнастку в магазин, а пересылать ему все, что хочет супруга.

«Кто и за что платит — у нас вообще такого нет. Поездки всякие разные планируются, билеты покупает Паша, отели часто нам по бартеру достаются. <...> Если какие-то подарки он не успевает купить, я не буду ему мозги канифолить. Я все это беру на себя», — добавила она.

Ляйсан Утяшева замужем за Павлом Волей с 2012 года, артист сделал предложение спортсменке, когда она варила на кухне борщ. Телеведущая рассказывала, что в тот момент чистила картофель и не ожидала увидеть возлюбленного с кольцом. У супругов двое детей: 9-летний сын Роберт и 7-летняя дочь София.

Ранее сообщалось, что актер Марат Башаров сделал предложение руки и сердца Асе Борисовой.

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