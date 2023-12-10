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«Это большое испытание»: Николай Басков о звездной болезни

Певец Николай Басков заявил, что молодые артисты болезненно воспринимают критику

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Екатерина Лызлова/РИА Новости

Певец Николай Басков в разговоре с PROZvezd заявил, что звездной болезнью страдают многие молодые артисты.

«Звездная болезнь – это большое испытание, которое надо пройти. Мы-то уже спокойны – я уже 25 лет на сцене, мне никакое звездное заболевание не грозит. Но, если ты заболеваешь, это опасно. Потом начинаются депрессия, неурядицы, конфронтация с людьми. Над этим надо работать с психологом», — подчеркнул Басков.

По мнению «золотого голоса России», многие молодые звезды очень внимательно относятся к хейтерским комментариям в адрес их персоны. Басков считает, что неопытные артисты воспринимают слова фанатов слишком близко к сердцу, так как стараются понравиться всем. Вместе с этим музыкант напомнил своим коллегам, что в России живет огромное количество человек, и понравиться каждому из них, считает Басков, не получится. Исполнитель считает, что артистам не стоит концентрироваться на попытках кому-то что-то доказать.

Ранее Филипп Киркоров задумался о прекращении концертной деятельности.

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