Александр Буйнов вспомнил о самом безумном поступке ради возлюбленной

Певец Александр Буйнов в беседе с PROZvezd вспомнил, как в 7-м классе совершил свой самый безумный поступок во имя любви.

«Я влюбился в свою одноклассницу Тоню. В общем, нас с Тоней заставили вдвоем убирать класс. Во время уборки я парты двигал, стулья переворачивал, а она полы мыла. Была весна, и мне захотелось показать, что мной овладели чувства и любовь к ней захлестнула!» — вспомнил Буйнов.

Затем певец обратился к своей возлюбленной, чтобы привлечь ее внимание. Он достал из кармана все скопленные на китайский фонарик деньги и выкинул их в окно. Буйнов признался, что откладывал деньги с обедов на желаемую покупку, но решил совершить широкий жест ради избранницы. Девочка же такого расточительства не оценила и назвала юного артиста «дураком».

«Она мне сказала: «Ну ты и дурак!» Вот это была моя первая и последняя любовь за деньги», — вспомнил певец.

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