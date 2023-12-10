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Филипп Киркоров раскрыл местонахождение Валерия Леонтьева

Певец Филипп Киркоров признался, что находится на связи с Леонтьевым

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Виталий Белоусов/РИА Новости

Певец Филипп Киркоров признался в беседе с mk.ru, что находится на связи с артистом Валерием Леонтьевым.

«У него все хорошо: можете не беспокоиться. Он находится дома. Отдыхает и по праву наслаждается жизнью. Чему я завидую по-доброму. Валерий Яковлевич это заслужил, как никто другой!» — признался исполнитель.

По словам Киркорова, он всегда брал пример с Леонтьева как артиста и в начале карьеры не мог предположить, что когда-либо станет другом певца.

«Я сам начал получать кайф от жизни только в последний год. То мое состояние куража, которое есть на сегодняшний день, заставляет меня жить, любить, дышать полной грудью», — отметил артист.

Киркоров объяснил свое изменившееся мировоззрение тем, что доверил свое преображение мастеру — пластическому хирургу Тимуру Хайдарову.

«У меня теперь нет одышки на ступеньках, я могу спокойно завязать себе шнурки… У меня все свое натуральное и естественное», — подчеркнул певец.

Недавно Филипп Киркоров признался, что самоирония помогает ему оставаться в тренде.

Ранее сообщалось, что Надежда Бабкина упала в обморок на съемках.

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