Филипп Киркоров рассказал, как ему удается быть на волне хайпа

Певец Филипп Киркоров на подкасте с Эльдаром Джараховым предположил, что ему удается идти в ногу с трендами благодаря чувству самоиронии.

«Это была первая самоироничная история авангардная от меня. Это дало мне возможность не застояться, не закостенеть в том жанре, в том времени, в том [амплуа]: «Да, я великий народный артист». Это дало мне возможность перескочить в сегодняшнее поколение, разговаривать с теми, кто моложе меня в 2-3 раза, на одном языке», — уточнил Киркоров.

Музыкант считает, что именно благодаря такому подходу он «кайфует» от общения с молодежью и может изъясняться с ними на одном уровне. По словам Киркорова, он чувствует дух времени, поэтому у него пока нет желания почивать на лаврах.

Накануне Киркоров признался, что задумался о прекращении концертной деятельности. По словам Киркорова, за 35 лет гастролей он устал «мотаться по городам и весям», в связи с чем задумался о прекращении. При этом певец подчеркнул, что об окончательном уходе со сцены он пока не раздумывает.

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