«И мне достается»: Ася Борисова станет четвертой женой Марата Башарова

Актер Марат Башаров сделал предложение своей возлюбленной Асе Борисовой. На шоу «Ты не поверишь» девушка назвала характер будущего мужа «хрустальным».

«Отношения — это большая работа. Ты должен научиться. Эмоции мужчины надо уметь балансировать. Если видишь, что заведен человек, умей найти какие-то слова, какие-то поступки, чтобы немного его приглушить, успокоить. Мы же девочки, у нас все такие слова уже прописаны», — улыбнулась Борисова.

При этом она заверила, что у них с Башаровым нет недопонимания в отношениях. По словам актрисы, ее муж — щедрый на подарки и эмоциональные поступки мужчина. В качестве подарка на помолвку Башаров преподнес своей невесте кольцо в виде сплетенных сердец с россыпью драгоценных камней.

Марат Башаров был женат дважды. В 2014 году он женился на актрисе Екатерине Архаровой. Через год они развелись. В 2017-м он сыграл свадьбу с Елизаветой Шевырковой. Со своей второй супругой Башаров развелся в 2019 году после двух лет брака. Обе женщины обвинили Башарова в избиении.

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