Юрию Антонову было трудно стоять во время выступления на телешоу

Певец Юрий Антонов начал петь сидя на шоу «Дуэты», так как ему было непросто стоять на сцене.

В первом выпуске 3-го сезона вокального шоу Антонов начал выступление со своего хита «Зеркало», ближе к концу номера к нему вышла певица Алсу, после чего Антонов поднялся и, опираясь на коллегу, завершил номер.

«Я умираю от смущения, честно говоря. Такое внимание. Звезды нашей эстрады. Я еще не в архиве, но в общем… А это же молодежь», — обратился Антонов к ведущим после номера.

В ответ на это ведущие проекта Николай Басков и Сергей Лазарев обрадовались, что кто-то назвал их молодежью. 78-летний музыкант признался, что по-особому относится к Алсу, так как дружит с ее отцом. При этом артист уточнил, что сейчас практически не слушает эстраду, так как его больше интересует пение птиц и шелест листвы.

Ранее Сергей Пенкин стал заслуженным артистом России.