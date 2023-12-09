Вика Цыганова пожалела Даню Милохина

Певица Вика Цыганова пожалела блогера Даню Милохина, уехавшего из страны. Ее цитирует «Стархит».

«Как можно не жалеть людей, у которых нет ни мозгов, ни сердца, ни совести, ни Родины. Это раньше он еще как-то кочевряжился. Но голубизна ведь прогрессирует, дает свои плоды», — считают Вика и Вадим Цыгановы.

Она также предложила Милохину и предложившему ему отправиться на фронт телеведущему Владимиру Соловьеву выйти на лед вместе.

«Предлагаю сначала Соловьеву поехать кататься с Милохиным на коньках в Дубай — это же будет самая звездная пара! А Женя Медведева пусть их мастерство оценивает. А потом второй тур: выдать обоим перчатки и сделать какой-то эпический ринг — пусть дерутся», — сказала певица, добавив, что оба после должны быть «прощены российским народом».

8 сентября 2023-го Милохин вернулся на родину, после чего на него внезапно обратили пристальное внимание федеральные каналы и околоправительственные организации. Так, Соловьев потребовал отправить тиктокера на фронт из-за того, что тот год назад спел украинский гимн. А глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина опубликовала у себя в Telegram обращение к руководству Минобороны РФ с просьбой призвать Милохина в армию. 11 сентября блогер срочно улетел из России обратно в Дубай.

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