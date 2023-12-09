Батрутдинов рассказал об отказах от участия в шоу «Выжить в Дубае»

Комик и актер Тимур Батрутдинов признался в беседе с OK!, что поначалу отказывался в от участия в шоу «Выжить в Дубае».

По словам Батрутдинова, он считал, что после «Холостяка» закрыл для себя тему реалити-шоу. Однако позже изменил свое мнение.

«С тех пор любое шоу, в котором я бы ни участвовал, немного превращается в «Холостяка» — у меня радар «в активном поиске». Я все время работаю, поэтому и жену ищу на работе», — поделился артист.

Батрутдинов уточнил, что заметил одну закономерность — когда он сразу отказывается от проекта, то тот становится удачным. В пример он привел не только «Выжить в Дубае», но и программу «Маска». По словам комика, он долго «отнекивался» от участия, однако в итоге «доскакал до финала» в костюме Зайца.

«Так что, уважаемые режиссеры, Квентин Тарантино, Кристофер Нолан, Дэвид Линч и другие, если я вам сразу откажу, то знайте: ваш проект будет прекрасный», — пошутил юморист.

Батрутдинов добавил, что шоу «Выжить в Дубае» стал для него как суровым экспериментом, так и приятной поездкой.

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