На постере «Вонки» с Шаламе нашли ляп с фотошопом

Внимательные пользователи соцсетей нашли ляп с фотошопом на постере фильма «Вонка». На комментарии в социальных сетях обратило внимание Daily Mail.
По мнению рассмотревших афишу любителей кино, 27-летнего актера Тимоти Шаламе для изображения сфотографировали стоя, однако на постере он сидит.
«Сидящие ноги к нему просто прифотошопили под плащ, и это выглядит безумно», — делится размышлениями один из пользователей социальной сети X (бывший Twitter).
Киностудия WarnerBros пока не прокомментировала ляп.
Фильм «Вонка» — приквел картины «Вилли Вонка и Шоколадная фабрика». Он рассказывает об истории юного Вилли Вонки и его приключениях перед открытием самой шоколадной фабрики.
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