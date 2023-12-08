На постере «Вонки» с Шаламе нашли ляп с фотошопом

Внимательные пользователи соцсетей нашли ляп с фотошопом на постере фильма «Вонка». На комментарии в социальных сетях обратило внимание Daily Mail.

По мнению рассмотревших афишу любителей кино, 27-летнего актера Тимоти Шаламе для изображения сфотографировали стоя, однако на постере он сидит.

«Сидящие ноги к нему просто прифотошопили под плащ, и это выглядит безумно», — делится размышлениями один из пользователей социальной сети X (бывший Twitter).

Киностудия WarnerBros пока не прокомментировала ляп.

Фильм «Вонка» — приквел картины «Вилли Вонка и Шоколадная фабрика». Он рассказывает об истории юного Вилли Вонки и его приключениях перед открытием самой шоколадной фабрики.

Накануне в знаменитой комедии Леонида Гайдая «Кавказская пленница» нашли три киноляпа в одной сцене с Трусом, которого сыграл Георгий Вицин.

Речь идет о небольшом эпизоде, в котором персонаж Вицина в качестве билетера пересчитывает деньги у входа на танцевальную площадку.

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