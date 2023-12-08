Валя Карнавал озвучила единственное требование к потенциальному избраннику

Блогер Валя Карнавал в новом выпуске Comedy Club призналась, что не очень требовательна к потенциальным романтическим партнерам.

«Как в личной жизни? Я вся в черном, у меня траур. Просто никак, тихо. Почему так? Не знаю, я сама этим вопросом задаюсь. Хотя вообще я не требовательная. Главное, чтобы мозги были», — уточнила Карнавал.

Последним известным возлюбленным блогера был ее коллега Саша Стоун. Валя Карнавал и Саша Стоун начали встречаться в 2021 году на проекте «Звезды в Африке». В мае 2022-го Стоун сделал девушке предложение, на которое она ответила согласием. В мае 2023 года Карнавал удалила все фотографии со спортсменом из соцсетей, а также отписалась от него в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

На данный момент Карнавал начала активно сниматься в кино. В сентябре 2023 года стало известно, что блогерша приступила к съемкам в комедийном сериале «Экстрим».

В «Экстриме» Карнавал сыграла дочь полковника, которая приехала из Москвы в глубинку. Чтобы впечатлить гостью из столицы, местный парень устраивает девушке шоу — инсценировку в стиле разборок 90-х. Героине не понравился такой прием, поэтому она решила «отомстить» за «аттракцион».

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