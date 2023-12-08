Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Валя Карнавал озвучила единственное требование к потенциальному избраннику

Блогер Валя Карнавал призналась, что ищет себе парня с мозгами

close
100%
karna.val/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Блогер Валя Карнавал в новом выпуске Comedy Club призналась, что не очень требовательна к потенциальным романтическим партнерам.

«Как в личной жизни? Я вся в черном, у меня траур. Просто никак, тихо. Почему так? Не знаю, я сама этим вопросом задаюсь. Хотя вообще я не требовательная. Главное, чтобы мозги были», — уточнила Карнавал.

Последним известным возлюбленным блогера был ее коллега Саша Стоун. Валя Карнавал и Саша Стоун начали встречаться в 2021 году на проекте «Звезды в Африке». В мае 2022-го Стоун сделал девушке предложение, на которое она ответила согласием. В мае 2023 года Карнавал удалила все фотографии со спортсменом из соцсетей, а также отписалась от него в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

На данный момент Карнавал начала активно сниматься в кино. В сентябре 2023 года стало известно, что блогерша приступила к съемкам в комедийном сериале «Экстрим».

В «Экстриме» Карнавал сыграла дочь полковника, которая приехала из Москвы в глубинку. Чтобы впечатлить гостью из столицы, местный парень устраивает девушке шоу — инсценировку в стиле разборок 90-х. Героине не понравился такой прием, поэтому она решила «отомстить» за «аттракцион».

Ранее Глюкоза рассказала, кому бы присудила звание «Артиста года».

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами