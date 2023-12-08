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Хинштейн вступился за «Слово пацана» и сравнил сериал с «Бригадой»

Депутат Хинштейн заявил, что «Слово пацана» не пропагандирует криминал

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Депутат Госдумы Александр Хинштейн в своем Telegram-канале выразил мнение, что сериал «Слово пацана» не пропагандирует криминальную культуру.

«У меня не складывается ощущения, что сериал «Слово пацана» пропагандирует криминальную культуру. Еще до его запуска мы встречались с продюсерами картины и говорили как раз о недопустимости пропаганды криминальных субкультур, то есть о формировании их положительного образа», — пояснил Хинштейн.

По мнению политика, хорошим примером пропаганды криминального поведения является популярный сериал «Бригада». Россияне, считает Хинштейн, хотели быть похожими на персонажей шоу, потому что их представляли сильными, мужественными, благородными и добрыми людьми, хотя они были бандитами по сюжету.

«Я не думаю, что люди, дети, в том числе подростки, которые посмотрят сериал «Слово пацана», захотят последовать судьбе героев — ведь она у них складывается далеко не самым лучшим образом», — уточнил Хинштейн.

При этом депутат призвал не делать поспешных выводов как минимум потому, что еще не подошел к концу даже первый сезон «Слова пацана».

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