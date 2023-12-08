Звезда «Слова пацана» о съемках с Буруновым: «Прилетало будь здоров»

Известный по роли Марата в сериале «Слово пацана» актер Рузиль Минекаев признался, что Сергей Бурунов бил с полной отдачей во время их совместной сцены с потасовкой между отцом и сыном в шоу. Об этом Минекаев рассказал в интервью Кинопоиску.

«Он разве что кулаком меня сильно не ударил — все же в этом плане был аккуратен. А все остальное прилетало будь здоров», — признался артист.

Минекаев добавил, что впервые увидел Бурунова на пробах и ему показалось, что актер волновался. По словам звезды сериала, он решил не обговаривать с Буруновым деталей той сцены, так как понадеялся на профессионализм своего коллеги.

«Ему-то виднее, он знает. Я думал: «Ну ладно, посмотрим, подстроюсь». И подстроился. Ну, прилетело мне по щекам, но я подумал, что так, видимо, работают артисты, что тут это нужно, чтобы было все взаправду, по-настоящему. Да и в кадре это выглядело очень убедительно», — отметил Минекаев.

В сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте» Сергей Бурунов сыграл отца двух персонажей — Марата и Вовы «Адидиса», состоящих в уличной группировке.

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