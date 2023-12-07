Певец Юлиан о госпитализации Александры Пахмутовой: совести нет так врать

Российский певец Юлиан в беседе с «Газетой.Ru» назвал ложью информацию об экстренной госпитализации народной артистки СССР Александры Пахмутовой. По его словам, композитор проходила плановое обследование.

«Я опровергаю эти слухи. Совести нет так лгать. Обычное плановое медицинское обследование», — сказал Юлиан.

7 декабря Telegram-канал Mash сообщил, что Пахмутова экстренно госпитализирована в Москве. По данным канала, у 94-летней пианистки мог случиться сердечный приступ. В публикации утверждается, что Пахмутова сама обратилась к врачам из-за плохого самочувствия, в поликлинике врачи якобы поставили предварительный диагноз и вызвали скорую помощь.

Во вторник, 5 декабря, композитор встречалась с детьми из Тверской области в подмосковном санатории «Снегири» и играла для них на рояле.

В сентябре 2023 года не стало супруга Александры Пахмутовой, поэта-песенника Николая Добронравова. Они прожили вместе 67 лет.

Ранее стало известно, что отец актера Сергея Гармаша Леонид попал в реанимацию.