Глеб Матвейчук рассказал, почему маленьким детям полезно ходить в театральную студию

Актер Глеб Матвейчук в интервью mk.ru заявил, что театральная студия учит маленьких детей избавляться от зажимов и налаживать коммуникацию со сверстниками.

«Театральная студия способствует еще и снятию зажимов и развитию навыков коммуникации. Даже если родители не хотят, чтобы ребенок стал профессиональным актером, и я могу понять это, все равно театр помогает ребенку становиться более социально активным и предприимчивым», — пояснил Матвейчук.

Он уточнил, что его маленькая дочь Алиса очень любит устраивать домашние представления. По мнению Матвейчука, девочка растет творческим человеком. При этом сын артиста Саша больше увлекается живописью по примеру своего деда-художника. Он подчеркнул, что благодаря сильным различиям характеров его детей за ними очень интересно наблюдать.

«Сын очень усидчивый, он стремится иногда повторять за Алисой, но он как личность совершенно другой — более спокойный, уравновешенный: сначала думает, потом делает. А у Алисы бывает наоборот», — резюмировал Матвейчук.

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