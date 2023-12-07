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Стало известно о госпитализации Александры Пахмутовой

Mash: композитора Пахмутову госпитализировали в Москве

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Илья Питалев/РИА «Новости»

Композитор Александра Пахмутова экстренно госпитализирована в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, у 94-летней пианистки мог случиться сердечный приступ. Канал утверждает, что Пахмутова обратилась к врачам сама из-за плохого самочувствия, в поликлинике врачи якобы поставили предварительный диагноз и вызвали скорую помощь.

При этом директор фонда Александры Пахмутовой опроверг в беседе с РИА Новости сообщения о ее госпитализации.

«Это полное вранье, с ней все в порядке», — сказал представитель композитора.

Известно, что 5 декабря композитор встречалась с детьми из Тверской области в подмосковном санатории «Снегири» — играла для них на рояле и принимала подарки.

В сентябре 2023 года не стало супруга Александры Пахмутовой, поэта-песенника Николая Добронравова. Они прожили вместе 67 лет.

Ранее стало известно, что звезде «Мстителей» Джереми Реннеру приходится ходить с приборами на ноге через год после ДТП.

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