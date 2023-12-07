Стало известно, сколько денег потеряла Лобода после отказа выступать в России

Певица Светлана Лобода за два года потеряла 300 миллионов рублей ежегодного дохода из-за отказа выступать в России. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

По данным канала, еще в 2021 году певица заработала около 300 миллионов рублей. Ее доход складывался из концертов, светских вечеринок и рекламы. За каждый концерт Лобода получала по 1,4 миллиона рублей, при этом число выступлений могло доходить до 15 ежемесячно. За каждый выход на светское мероприятие в качестве гостя звезда брала по 4 миллиона рублей, а реклама в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) приносила ей порядка 24 миллионов в месяц.

Накануне продюсер Сергей Лавров заявил, что певица Светлана Лобода «всегда в душе была русофобкой». Он считает, что, будучи украинкой по происхождению, Лобода любила Россию только за очень большие деньги. По словам Лаврова, на корпоративах в России она получала по 20 миллионов рублей за выступление длиной в 40 минут.

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