Леонид Якубович объяснил, почему москвичи «зажрались»

Телеведущий Леонид Якубович заявил в YouTube-шоу «Подкаст чудес», что люди, не родившиеся в Москве, добиваются признания и успеха чаще, чем москвичи.

«Очень тут (в Москве) все зажрались. Все такие благостные. Это было всегда, кстати. И какой-нибудь мальчик с периферии, как Ломоносов, пришедший сюда пешком, добивается результата быстрее. Он просто привык к этому. Привык пробиваться», — рассказал телеведущий.

Якубович назвал шагом переезд из родного города в мегаполис. Он объяснил, что прижиться в чужом городе очень сложно. Ведущий подкаста Сергей Мезенцев согласился с утверждением. Он уточнил, что сам является «понаехавшим». Комик родился в Кирове. Якубович назвал себя коренным москвичом.

Якубович добавил, что спокойно относится к людям, которые переехали из малых городов в Москву.

«Как можно определить человека, который приехал, а который здесь родился? Бросьте вы! Люди и люди. Человеки и человеки», — отметил ведущий «Поля чудес».

В апреле Якубович признался, что никогда не знает задания для участников «Поля чудес» до выхода в эфир. Более того, ведущий знакомится с героями шоу за несколько минут до начала съемок.

Ранее звезда «Орла и решки» вспомнила, как Якубович позеленел от ее шутки.