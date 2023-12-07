Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Леонид Якубович объяснил, почему москвичи «зажрались»

Телеведущий Якубович заявил, что приехавшим легче добиться успеха в Москве

close
100%
Евгения Новоженина/РИА «Новости»

Телеведущий Леонид Якубович заявил в YouTube-шоу «Подкаст чудес», что люди, не родившиеся в Москве, добиваются признания и успеха чаще, чем москвичи.

«Очень тут (в Москве) все зажрались. Все такие благостные. Это было всегда, кстати. И какой-нибудь мальчик с периферии, как Ломоносов, пришедший сюда пешком, добивается результата быстрее. Он просто привык к этому. Привык пробиваться», — рассказал телеведущий.

Якубович назвал шагом переезд из родного города в мегаполис. Он объяснил, что прижиться в чужом городе очень сложно. Ведущий подкаста Сергей Мезенцев согласился с утверждением. Он уточнил, что сам является «понаехавшим». Комик родился в Кирове. Якубович назвал себя коренным москвичом.

Якубович добавил, что спокойно относится к людям, которые переехали из малых городов в Москву.

«Как можно определить человека, который приехал, а который здесь родился? Бросьте вы! Люди и люди. Человеки и человеки», — отметил ведущий «Поля чудес».

В апреле Якубович признался, что никогда не знает задания для участников «Поля чудес» до выхода в эфир. Более того, ведущий знакомится с героями шоу за несколько минут до начала съемок.

Ранее звезда «Орла и решки» вспомнила, как Якубович позеленел от ее шутки.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами