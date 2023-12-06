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«Старые пердунишки»: Владимир Пресняков о звездах, которые критикуют молодых коллег

Певец Владимир Пресняков заверил, что не завидует молодым артистам

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Кирилл Каллиников/РИА Новости

Певец Владимир Пресняков в разговоре с «Звук Медиа» назвал «старыми пердунишками» звезд, которые критикуют молодых коллег.

«Завидуют. Стариканы потому что. Старые пердунишки. Я не завидую. Люблю талантливых людей. Люблю все, что хорошо пахнет, выглядит и поет», — высказался Пресняков.

Музыкант считает, что петь нужно не ради денег, а от души. Он не согласен с принципом Инстасамки «за деньги да». При этом он добавил, что, возможно, согласился бы на совместный трек с певицей, если та перестанет ругаться матом в треках.

Недавно музыкант положительно оценил творческое преображение блогера Вали Карнавал.

«Любая глупенькая, маленькая девочка становится женщиной. Например, у Вали Карнавал очень приятно сложилось, очень вкусно, как она из девочки превращается в симпатичную, классную, дорогую девушку, женщину. Это первое, потом уже победы артистки», — говорил Пресняков.

Ранее Artik&Asti и «Король и Шут» стали самыми популярными группами года.

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