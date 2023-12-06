Продюсер заявил, что Лобода «всегда в душе была русофобкой»

Продюсер Сергей Лавров на шоу «ЧП. Расследование» на НТВ заявил, что певица Светлана Лобода «всегда в душе была русофобкой».

Он считает, что, будучи украинкой по происхождению, Лобода любила Россию только за очень большие деньги. По словам Лаврова, на корпоративах в России она получала по 20 миллионов рублей за выступление длиной в 40 минут. Его точку зрения поддержал другой продюсер Сергей Дворцов, который отметил, что Лобода не брезговала роскошными требованиями в своем райдере.

«Самый VIP-овский райдер среди звезд. Туда входила красная, черная икра, бутылка дорогущего коньяка, за ней приезжала только машина марки «Роллс-Ройс», — отметил Дворцов.

Недавно украинские пользователи Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) раскритиковали певицу Светлану Лободу за новую песню, исполненную на русском языке. Лобода рассказала, что к Новому году представит трек «Метелица» — песня выйдет 8 декабря. Она пожелала поклонникам, чтобы с ними «непременно случилась любовь».

Ранее Шарлот через силовиков извинился перед SHAMAN и Мизулиной.