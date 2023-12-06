Моргенштерна* хотят оштрафовать за рекламу отсрочки от армии без маркировки

На рэпера Алишера Моргенштерна (признан в РФ иностранным агентом) завели очередное административное дело о нарушении закона об иноагентах. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

По данным издания, ему грозит штраф в размере 300 тыс. рублей за восемь постов в Telegram. В одном из них музыкант рекламировал получение военного билета без прохождения службы в армии. Shot подчеркивает, что позднее Моргенштерн добавил маркировку к посту.

До этого музыканта уже планировали оштрафовать в третий раз. Протокол был составлен за правонарушение по ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ (производство материалов и их распространение иноагентом без маркировки). Рэперу грозит штраф от 30 тыс. до 50 тыс. рублей.

В конце ноября рэпер объявил о закрытии лейбла в России. Bugatti Music был основан в 2022 году в Дубае. Первый релиз лейбла стал платиновым. За год работы команда проекта выпустила более 20 треков с участием артистов ARUT, Morgenshtern, Talia, Entype, Big Baby Tape, The Limba, Элджей.

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