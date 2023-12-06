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Российский мультфильм «Ванлав» был включен в лонг-лист премии «Оскар»

Российский мультфильм «Ванлав» включили в лонг-лист кинопремии «Оскар»

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Depositphotos

Российский мультфильм «Ванлав» прошел квалификационный отбор Американской академии кинематографических искусств и наук в категории «Анимационный короткометражный фильм». Об этом сообщается на странице школы-студии анимационного кино «Шар» в социальной сети «ВКонтакте».

«Ванлав» был снят выпускницей школы-студии «Шар» Варей Яковлевой. Мультфильм рассказывает о девушке, которая дала отпор приникшим в ее дом непрошенным агрессивным гостям.

Мультфильм уже принял участие более чем в 40 кинопросмотрах. Он был включен в лонг-лист российской кинематографической премии «Золотой Орел».

Шорт-лист «Оскара» будет объявлен 21 декабря. Номинанты станут известны 23 января 2024 года.

Ранее сообщалось, что медиахолдинг «Цифровое Телевидение» запустит новый телеканал «КиноМульт», на котором будут показывать популярные советские и современные мультфильмы. Телеканал будет посвящен детскому кино и мультфильмам.

До этого киностудию Disney заподозрили в использовании нейросетей при попытке повторить знаменитую картину.

Ранее нейросеть обработала песню Егора Летова и сделала на нее клип.

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