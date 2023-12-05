Алексей Воробьев рассказал, почему столкнулся с инсультом в 25-летнем возрасте

Певец Алексей Воробьев заявил в беседе со «СтарХитом», что последствия обширного инсульта останутся с ним навсегда — даже в случае максимального восстановления после болезни.

«Я научился с этим жить и адаптировался к тому, как работает теперь мое тело. Так что я иногда как компьютер, который может случайно выкинуть вас из программы. Я не позволяю себе даже мысли, что то, что со мной случилось, сделало меня слабее. Я ненавижу слабость», — признался исполнитель.

35-летний Воробьев также добавил, что в его случае эта болезнь была лишь вопросом времени: позднее врачи выявили у артиста «открытое овальное окно в сердце» и «повышенную свертываемость крови», что способствует возникновению тромбов. Музыкант пережил инсульт в 2013 году после автомобильной аварии, которая, как признался сам певец, лишь ускорила недуг.

«Я много думаю об этом, и мне кажется, до сих пор зол на судьбу за то, что она дала мне это испытание. Теперь, когда я выбегаю на утреннюю пробежку, я как будто соревнуюсь с ней, пытаясь доказать, что я сильнее», — отметил артист.

Ранее сообщалось, что звезду «Сверхъестественного» госпитализировали с шестью инфарктами.