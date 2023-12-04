«Тату» ограничила доступ к своей группе во «ВКонтакте»

Официальное сообщество группы t.A.T.u. («Тату») «ВКонтакте» заблокировало доступ к своим стене, фото- и видеоальбомам.

Доступ ограничен для всех пользователей.

Как уточняет издание Sotavision (организация включена Минюстом в список иноагентов), в 2022 году после принятия закона о запрете «ЛГБТ-пропаганды» среди россиян всех возрастов администраторы сообщества самостоятельно удалили все фото с солистками Юлей Волковой и Леной Катиной, которые потенциально могли попасть под действие нового закона.

30 ноября 2023 года Верховный суд объявил «международное движение ЛГБТ» (признано в России экстремистским и запрещено) экстремистской организацией.

Накануне детский мультипликационный сериал «Мой маленький пони» получил рейтинг 18+ на «Кинопоиске».

Предположительно, что повышение рейтинга связано с персонажем по имени Радуга Дэш — небесно-голубой пони с радужными гривой и хвостом.

Ранее Денис Клявер признался, что верит в новогодние чудеса.