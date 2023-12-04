Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

«Тату» ограничила доступ к своей группе во «ВКонтакте»

Группа «Тату» ограничила доступ к своей странице во «ВКонтакте»

close
100%
Антон Денисов/ РИА «Новости»

Официальное сообщество группы t.A.T.u. («Тату») «ВКонтакте» заблокировало доступ к своим стене, фото- и видеоальбомам.

Доступ ограничен для всех пользователей.

Как уточняет издание Sotavision (организация включена Минюстом в список иноагентов), в 2022 году после принятия закона о запрете «ЛГБТ-пропаганды» среди россиян всех возрастов администраторы сообщества самостоятельно удалили все фото с солистками Юлей Волковой и Леной Катиной, которые потенциально могли попасть под действие нового закона.

30 ноября 2023 года Верховный суд объявил «международное движение ЛГБТ» (признано в России экстремистским и запрещено) экстремистской организацией.

Накануне детский мультипликационный сериал «Мой маленький пони» получил рейтинг 18+ на «Кинопоиске».

Предположительно, что повышение рейтинга связано с персонажем по имени Радуга Дэш — небесно-голубой пони с радужными гривой и хвостом.

Ранее Денис Клявер признался, что верит в новогодние чудеса.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий